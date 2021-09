Tifone Chanthu minaccia le coste di Filippine e Taiwan

La minaccia di un secondo tifone

Il quartier generale statale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità ha sollecitato in merito a un attento monitoraggio di due tifoni in arrivo nelle regioni meridionali e sud-orientali del Paese. L'ente ha emesso una comunicazione per l'Hainan, il Fujian, il Guangdong, il Guangxi e lo Zhejiang al fine di intraprendere contromisure per contrastare Conson e Chanthu, le due tempeste tropicali. Si prevede che Conson, il 13mo tifone dell'anno che imperversa con venti da 25 metri al secondo, colpisca la terraferma o la costa sud-orientale di Hainan il prossimo lunedì, mentre si stima che il 14mo tifone, Chanthu, con venti fino a 58 metri al secondo in corrispondenza del centro, si avvicini alla costa sud-orientale di Taiwan nella giornata di oggi. Sono attese forti piogge nelle zone marittime e nelle regioni costiere della Cina meridionale e sud-orientale e le autorità hanno segnalato la possibilità di disastri quali inondazioni, frane e allagamenti urbani causati dai tifoni in parti rilevanti del Paese, sollecitando maggiori sforzi per la loro prevenzione.