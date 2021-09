Inghilterra, a St. Anne torna il festival degli aquiloni. VIDEO

Nel 2020 il tradizionale evento era stato cancellato a causa della pandemia. Quest'anno le pianure di Blackpool si sono riempite come in passato, ma con il distanziamento sociale garantito

Modifiche necessarie

L’evento del 2021 ha attirato appassionati da tutto il Regno Unito e ha richiesto delle variazioni rispetto alla sua normale programmazione. Il venerdì non è stato dedicato al solito spettacolo di fuochi d’artificio e in tutta la pianura della Fylde Coast non si è vista nemmeno una bancarella. Gli ospiti che cercavano un luogo per rifocillarsi sono stati invitati dal comitato organizzativo, il Fylde Council, a visitare il centro della città di St. Anne o a portarsi un pranzo al sacco. Distanziamento assicurato e code evitate, in attesa di tornare alla normalità.