Uragano Ida colpisce New York: autobus allagato, passeggeri su sedili

Strade completamente allagate, una pioggia incessante e una situazione critica per i trasporti. L'uragano Ida continua a colpire la zona di New York, negli Stati Uniti, come si vede in questo video pubblicato da Joseph English via Storyful, in cui un autobus si riempie d’acqua tanto che i passeggeri sono costretti a salire sui sedili per non bagnarsi. Il veicolo si trovava su Broadway, nelle vicinanze di Queens Boulevard. Il sindaco della città Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza.