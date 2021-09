Violente inondazioni in Spagna, auto e alberi travolti. VIDEO

Allerta nel resto del Paese

Madrid e altre aree della Spagna centrale hanno visto forti piogge e lievi inondazioni durante la notte causate da temporali che hanno prodotto oltre 9 mila fulmini, secondo il servizio meteorologico nazionale. I vigili del fuoco hanno lavorato per ripulire le strade fangose ​​dalle auto in panne, spazzate via dalle acque alluvionali. Non ci sono al momento notizie di vittime. Le autorità locali hanno invitato le persone a rimanere a casa e hanno avvertito che più piogge previste per la giornata potrebbero portare a ulteriori inondazioni.