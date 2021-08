2/10 ©Ansa

Secondo quanto riporta il New York Times l’incendio è divampato in aree remote della Sierra Nevada, distruggendo senza sosta intere zone per due settimane. Alla fine le fiamme sono riuscite a raggiungere una vetta e hanno iniziato a scendere verso i principali centri abitati lungo il lago Tahoe, in California

California, l'incendio Dixie Fire bricia 180mila ettari. FOTO