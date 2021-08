Afghanistan, McCurry: la donna della foto? Futuro incerto

Per tanti anni l'Afghanistan è stato simboleggiato da una celebre foto, quella della ragazza dagli occhi verdi immortalata in un campo profughi dal fotografo americano Steve McCurry, che è anche uno dei maggiori conoscitori del Paese. Sky TG24 lo ha intervistato per parlare della situazione attuale e sulla donna che ispirò il suo celebre scatto. (AFGHANISTAN, SPECIALE DI SKY TG24 - NEWS IN DIRETTA).