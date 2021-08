6/12 ©Ansa

In Italia la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha già assicurato accoglienza. "Siamo in contatto con il ministero degli Esteri e delle Difesa per dare il massimo. Ne abbiamo già accolti 128 e altri erano già in programma entro il 30 agosto. Ci sarà un ulteriore flusso di migranti afghani. So che Unhcr ha dato una quantificazione dei flussi dei prossimi mesi che potrebbero farci preoccupare tenendo conto anche del rischio terrorismo. Noi stiamo monitorando e su questo abbiamo la garanzia da parte di tutte le forze che opereranno al meglio"