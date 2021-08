Scarcerato a Seul Lee Jae-Yong, il leader del gruppo Samsung

Libertà vigilata al capo della multinazionale, 202ma persona più ricca del mondo secondo Forbes, con un patrimonio netto di 11,4 miliardi di dollari. Stava scontando una pena detentiva di due anni e mezzo per corruzione, appropriazione indebita e altri reati in relazione alla scandalo che ha fatto cadere la ex presidentessa sudcoreana Park Geun-hye Condividi:

Libertà vigilata per il leader del gruppo Samsung: Lee Jae-yong ha lasciato il carcere di Seul, capitale della Corea del Sud. Lee Jae-yong, 202ma persona più ricca del mondo secondo Forbes, con un patrimonio netto di 11,4 miliardi di dollari, stava scontando una pena detentiva di due anni e mezzo per corruzione, appropriazione indebita e altri reati in relazione allo scandalo che ha fatto cadere la ex presidentessa sudcoreana Park Geun-hye.