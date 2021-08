Incendio devasta la Siberia: sta diventando il più grande del mondo

Si avvia a diventare l'incendio più grande del mondo, quello che sta lasciando una scia di fuoco e cenere nella Jacuzia. Il fronte di fuoco è lungo 2.000 chilometri ed è assolutamente ingestibile a meno dell'arrivo di forti piogge (al momento non previste). La regione siberiana è la più grande e la più fredda della Russia e incendi di questo tipo non si sono mai verificati. I residenti sono in stato di emergenza da settimane, e il fumo denso e acre copre gli insediamenti e raggiunge le città a migliaia di chilometri di distanza. Migliaia di volontari sono stati reclutati per combattere i roghi.

Impossibile spegnere l’incendio con l’intervento umano

Secondo Alexey Yaroshenko, responsabile forestale del gruppo ambientalista di Greenpeace “è impossibile contenere l’incendio attraverso gli sforzi umani. I vigili del fuoco dovrebbero spegnere una linea di fuoco lunga 2.000 chilometri". Si attendono quindi le piogge che, secondo le previsioni, stentano però ad arrivare.