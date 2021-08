Afghanistan, i talebani conquistano anche Lashkar Gah

Non si arresta la marcia dei talebani verso Kabul. I miliziani, dopo Ghazni, Herat e Kandahar, hanno conquistato anche Lashkar Gah, capitale della provincia di Helmand nel sud dell' Afghanistan , dopo aver permesso all'esercito e ai funzionari politici e amministrativi di evacuare la città. "Lashkar Gah - ha confermato una fonte della sicurezza - è stata evacuata. I talebani hanno deciso un cessate il fuoco di 48 ore per permettere a uomini dell'esercito e ai funzionari civili di lasciare la città”.

Leader senatori repubblicani: "Politica Biden disastrosa"

Washington non ha spiegato se il nuovo contingente resterà in Afghanistan anche dopo il 31 agosto, la data fissata da Biden per il completo ritiro degli Usa dal Paese. Una decisione, quella del presidente americano, che negli ultimi giorni sta ricevendo diverse critiche. "La politica pericolosa e incosciente di Joe Biden in Afghanistan sta portando a un enorme disastro che era prevedibile e si poteva evitare", afferma il leader dei senatori repubblicani In Congresso Mitch McConnell. "E i tentativi dell'amministrazione di difendere la politica del presidente sono francamente umilianti", ha aggiunto McConnell.