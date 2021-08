Afghanistan, i talebani prendono Ghazni e si avvicinano a Kabul

Biden: "Non mi pento della decisione presa"

Di fronte alle crescenti critiche per aver deciso di lasciare il fronte afghano, Joe Biden non arretra di un millimetro. "Non sono affatto pentito della decisione presa", ha ribadito rispondendo alle domande dei reporter alla Casa Bianca. "È ora che i leader afghani si mettano assieme e comincino a combattere per conto loro, per il loro Paese. È questione di volerlo", ha detto il presidente americano, che ha ricordato come Washington nelle ultime due decadi abbia speso 1.000 miliardi di dollari per addestrare e armare le forze di sicurezza di Kabul, senza contare il costo pagato in vite umane. Ma all'interno dell'amministrazione Usa serpeggiano i malumori, soprattutto ai vertici del Pentagono e delle forze armate, per quella che è stata vista come un'imprudenza da parte della Casa Bianca.