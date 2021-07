Afghanistan, talebani annunciano conquista avamposto a confine Iran

In Afghanistan un importante avamposto strategico commerciale al confine con l'Iran è caduto nelle mani dei talebani. A dare la notizia della conquista del porto di Islam Qala è stato Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. Intanto prosegue il ritiro delle forze internazionali e l'avanzata degli insorti che hanno lanciato una violenta offensiva in tutto il Paese. ( SPECIALE AFGHANISTAN ).

Islam Qala è uno dei principali posti di confine in Afghanistan, attraverso il quale Kabul conduce la maggior parte del suo commercio ufficiale con l'Iran. E' il secondo valico di frontiera chiave che gli insorti hanno catturato da quando hanno lanciato una vasta offensiva all'inizio di maggio, quando le forze straniere guidate dagli Stati Uniti hanno iniziato il loro ritiro finale. Il mese scorso i Talebani hanno catturato Shir Khan Bandar, il principale valico di frontiera dell'Afghanistan con il Tagikistan, dopo feroci combattimenti che hanno visto centinaia di soldati afgani fuggire nel paese vicino.

Biden annuncia ritiro truppe entro il 31 agosto

"Il porto di Islam Qala è ora sotto il nostro pieno controllo e cercheremo di rimetterlo in funzione oggi", ha detto all'Afp Zabihullah Mujahid, un portavoce dei talebani. Ieri il presidente Usa ha confermato il termine della missione entro il 31 agosto, assicurando però il sostegno al governo di Kabul. Joe Biden ha anticipato così il ritiro inizialmente indicato per l'11 settembre, anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. "Centrati gli obiettivi prefissati. Il sostegno al popolo continuerà e l'avanzata dei talebani non è inevitabile" aveva dichiarato ieri.