Afghanistan annuncia scambio di prigionieri con Usa

Il governo talebano dell'Afghanistan ha annunciato che gli Stati Uniti hanno rilasciato un detenuto afghano in cambio di prigionieri americani. Si tratta di Khan Mohammed, che stava scontando una condannato all'ergastolo da quasi 20 anni

Donald Trump era quindi già tornato ufficialmente alla Casa Bianca quando gli americani Ryan Corbett e William McKenty sono stati consegnati e scambiati con Khan Mohammed, condannato nel 2008 per narcoterrorismo. Il Qatar ha facilitato lo scambio ospitando diversi round di negoziati tra Stati Uniti e talebani e ha fornito supporto logistico alle operazioni per far uscire i due americani da Kabul, secondo diverse persone a conoscenza dei dettagli dello scambio.

Nelle ultime ore del mandato del presidente Joe Biden è stato portato a termine uno scambio di prigionieri in preparazione da anni: i talebani hanno accettato di scambiare due americani detenuti in Afghanistan con un talebano che stava scontando una condanna all'ergastolo in una prigione statunitense. Lo riporta la Cnn, che riferisce di un ritardo inaspettato, in parte dovuto al maltempo a Washington e Kabul.

L'annuncio del governo Afghano

"Un 'combattente' afghano, Khan Mohammed, imprigionato in America è stato rilasciato in cambio di cittadini americani e rimpatriato nel Paese", ha affermato il ministero degli Affari Esteri afghano su X, specificando che l'uomo stava scontando una condanna all'ergastolo in California dopo essere stato arrestato "quasi due decenni fa".

Il rilascio di Corbett

I talebani hanno rilasciato il cittadino americano Ryan Corbett, arrestato in Afghanistan nell'agosto del 2022 e detenuto ingiustamente secondo il Dipartimento di Stato Usa. "Oggi i nostri cuori sono colmi di immensa gratitudine e lode a Dio per aver sostenuto la vita di Ryan e averlo riportato a casa dopo quelli che sono stati gli 894 giorni più difficili e incerti della nostra vita", ha affermato la famiglia in una nota condivisa sul web.

La famiglia Corbett ha ringraziato sia l'ex presidente Joe Biden sia l'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump. L'Amministrazione Biden sta portando avanti trattative con i talebani per scambiare gli americani detenuti in Afghanistan con afghani in custodia statunitense, ha detto nei giorni scorsi alla Nbc News un alto dirigente talebano informato sui negoziati.