Rifugio di Monaco mette animali domestici solitari su Tinder

Un rifugio per animali tedesco, a Monaco di Baviera, sta provando un nuovo approccio per trovare case per animali abbandonati. Lo fa pubblicando i loro profili sull'app di incontri Tinder, nella speranza che anche gli umani soli in cerca di amore possano accontentarsi della compagnia di un gatto o un cane. L'Associazione per il benessere degli animali di Monaco sta collaborando con un'agenzia pubblicitaria per scattare foto professionali di una quindicina di animali. Jillian Moss, volontario del rifugio, ha detto che diverse persone hanno fatto accesso su Tinder per organizzare il loro primo "appuntamento" con l'animale visto in foto. E pare che l'iniziativa stia riscuotendo un notevole successo.