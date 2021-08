Il corpo senza vita di un parroco è stato scoperto oggi, 9 agosto, a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vandea, nell'ovest del Paese. Secondo quanto confermato dall’Afp, "un uomo si è presentato alla gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre dicendo di aver ucciso un religioso": si tratterebbe del rifugiato di origine ruandese che un anno fa diede fuoco alla cattedrale

Il corpo senza vita di un prete è stato scoperto stamattina a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vandea, nell'ovest della Francia. Lo comunicano la diocesi e la gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre, citati dai media locali. In particolare, secondo quanto riferisce l’Afp, un uomo si è costituito: "Si è presentato in mattinata alla gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre dicendo di aver ucciso un religioso". Secondo la stessa fonte, inoltre, l'uomo era stato messo sotto controllo giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della cattedrale di Nantes nel luglio 2020.