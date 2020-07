Incendio alla cattedrale di Nantes, confessa il responsabile

A poco più di una settimana dall' incendio nella cattedrale di Nantes , in Francia ( FOTO ), il volontario di nazionalità ruandese della diocesi ha confessato di aver provocato le fiamme accendendo i tre inneschi all'interno della chiesa. L'uomo, da subito il principale sospettato, era stato fermato e poi rilasciato, e infine arrestato di nuovo ieri, 25 luglio. L'avvocato del volontario, in difficoltà con il rinnovo del permesso di soggiorno, ha detto che il suo cliente era "pieno di rimorsi" e che la confessione è stata "una liberazione". L'incendio ha distrutto l'organo centrale della cattedrale gotica, frantumato le vetrate e annerito l'interno della chiesa.

La confessione

vedi anche

Le FOTO dell'incendio alla cattedrale

L'uomo, un ruandese di 39 anni rifugiato in Francia da alcuni anni, era il responsabile della chiusura della cattedrale la sera prima del disastro. La polizia lo aveva preso in custodia la prima volta il 18 luglio per poi rilasciarlo il giorno dopo, ma ieri era stato di nuovo arrestato dopo che le prime risultanze delle perizie di laboratorio avevano riportato in auge l'ipotesi dell'incendio doloso. "Il mio cliente si rammarica amaramente dei fatti e confessare è stata una liberazione per lui", ha riferito il suo avvocato alla stampa locale, dicendo che l'uomo è "divorato dai rimorsi e sopraffatto dalla portata degli eventi".