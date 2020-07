Incendio cattedrale Nantes, volontario di nuovo arrestato

Torna la pista dolosa per l'incendio della cattedrale di Nantes (LE FOTO - IL VIDEO). La sera del 25 luglio, infatti, è stato nuovamente arrestato il volontario già fermato il 19 luglio e poi liberato per mancanza d'indizi. L'uomo di origine ruandese è comparso in procura dopo che le prime risultanze delle perizie di laboratorio hanno riportato in auge l'ipotesi dell'incendio doloso, dell'atto criminale. Lo ha annunciato in serata il procuratore della Repubblica della città della Loira, Pierre Sennès.