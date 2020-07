Incendio cattedrale Nantes, fermato un sospetto dalla polizia

Un uomo è stato fermato ieri a Nantes in relazione all'incendio che sabato 18 luglio ha colpito la cattedrale ( VIDEO - FOTO ). Lo ha reso noto il canale di notizie francese Bfm: si tratta di un volontario che il giorno prima del rogo era stato incaricato di chiudere a chiave la chiesa. Sono in corso verifiche degli inquirenti sulla sua posizione, mentre la polizia scientifica continuerà oggi a fare rilievi sul luogo dell'incendio.

L'inchiesta per "incendio doloso"

La Procura della Repubblica della città francesce, dopo i primi accertamenti sulle cause del rogo, ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso". Lo ha annunciato il procuratore Pierre Sennes, spiegando che sono stati trovati tre inneschi in tre punti diversi all'interno della cattedrale: uno accanto al grande organo, andato distrutto, gli altri due ai lati della navata.