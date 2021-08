Usa Weekly News, dai 60 anni di Obama all'omaggio (in tinta) di Biden

4/20

Extra doses - La Food and Drug Administration statunitense (Fda) sta accelerando gli sforzi per arrivare all’autorizzazione di dosi extra di vaccino anti Covid per gli americani malati e che hanno un sistema immunitario più debole. Lo riporta il New York Times, sottolineando come tale sforzo rifletta la preoccupazione dell’amministrazione Biden per il diffondersi dei contagli dovuti alla variante Delta