Afghanistan, i talebani conquistano anche la città di Kunduz

Raggiunta la piazza principale di Kunduz

leggi anche

Afghanistan, talebani annunciano conquista avamposto a confine Iran

"I Talebani hanno raggiunto la piazza principale della città. Gli aerei li stanno bombardando", ha detto Abdul Aziz, un residente raggiunto per telefono. Le forze governative afgane hanno in gran parte abbandonato le campagne ai miliziani, ma ora stanno lottando per difendere una serie di città in tutto il paese. Pochi giorni prima i talebani avevano invaso il primo capoluogo provinciale, Zaranj a Nimroz, e il giorno dopo hanno preso Sheberghan a Jawzjan. Qui testimoni hanno affermato che i combattenti talebani hanno preso il controllo dell'ufficio del governatore, del quartier generale della polizia, della prigione principale della città e di altri edifici chiave. Tuttavia, le forze filo-governative controllano ancora alcune aree, incluso l'aeroporto, e una parte significativa delle truppe rimane fedele e al proprio posto.