Incidente aereo Toronto, Delta offre 30mila dollari ai superstiti

Delta Airlines ha offerto un risarcimento da 30mila dollari a ciascuno dei passeggeri coinvolti nell'incidente aereo di Toronto. Un aereo della compagnia, il 17 febbraio, durante l’atterraggio nell’aeroporto della città canadese, ha slittato lungo la pista prima di capovolgersi e incendiarsi per poi fermarsi a pancia in su. A bordo c’erano in tutto 80 persone, 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, tutti sopravvissuti. In tutto 21 passeggeri sono stati portati in ospedale con ferite ma nessuno in gravi condizioni. Un portavoce di Delta, parlando con la Cbs, ha assicurato che l'offerta in denaro non ha vincoli e non condiziona i diritti dei passeggeri. L'equipaggio e i soccorritori sono stati elogiati dalla compagnia aerea per la prontezza con cui hanno aiutato i passeggeri a lasciare l'aereo e il ceo di Delta, Ed Bastian, ha definito "eroico, ma da protocollo" il comportamento dell'equipaggio.