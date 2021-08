Hiroshima, 76 anni fa il lancio della bomba atomica. Le commemorazioni

Nel Parco del memoriale della Pace, al centro della città, la cerimonia per ricordare il disastro nucleare. Anche quest’anno è in forma ridotta a causa del coronavirus e l’accesso è stato limitato a circa 880 persone, con rappresentanti di 86 nazioni. Alle 8.15, l’ora in cui l’ordigno è stato sganciato dal bombardiere Usa Enola Gay, il rintocco della campana ha scandito l'inizio del minuto di silenzio. Polemica per il mancato silenzio ai Giochi di Tokyo