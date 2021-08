Amanda Knox annuncia: “Sono incinta”. Promette miniserie su gravidanza

La 34enne di Seattle - nota in Italia per aver passato 4 anni in carcere in seguito alla condanna per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, e poi assolta dalla Cassazione - ha condiviso la notizia con i suoi follower. “Yes! Grazie a Dio ce l'abbiamo fatta”, dice al marito Christopher Robinson leggendo il risultato del test. E rivela: “Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita” Condividi:

Amanda Knox è incinta. L’annuncio è arrivato direttamente dalla 34enne di Seattle, sul suo podcast. La donna ha registrato l'audio del momento in cui, insieme al marito Christopher Robinson, legge il risultato del test di gravidanza: "Tre barre! Yes! Grazie a Dio ce l'abbiamo fatta". Poi, appunto, lo ha fatto ascoltare sul suo podcast e ha dato l’annuncio ufficiale: “Sono incinta”. Amanda Knox è nota in Italia per aver passato quattro anni in carcere in seguito alla condanna per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Poi è stata assolta dalla Cassazione.

L’annuncio di Amanda Knox sul suo podcast: “Sono incinta” L’appuntamento di Amanda Knox col podcast dal titolo “Labyrinths: Getting Lost With Amanda” va avanti oramai da tempo ed è molto seguito negli Stati Uniti. Lo conduce insieme al suo Chris, sposato nel 2018, quando da tre anni era stata assolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione. La coppia ha promesso di aggiornare i propri follower passo passo su quanto accadrà durante la gravidanza. “Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita", ha invitato Knox.