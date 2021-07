Macron come Hitler, il presidente contro artista del poster no-vax

Il presidente francese ha incaricato un team legale di presentare reclamo per "ingiuria pubblica" nei confronti dell'artista che criticava così l'estensione del Green Pass

"Obbedisci, fatti vaccinare". Così recita il poster creato dall'artista Michel Ange Flori che vede rappresentato Emmanuel Macron come Adolf Hitler. Un manifesto provocatorio nei confronti della politica di estensione del Green Pass per accedere a eventi e luoghi pubblici in Francia. Provocazione a cui il presidente francese ha deciso di reagire, incaricando uno studio legale parigino di presentare reclamo contro l'artista.

"Ingiuria pubblica"

I manifesti erano stati affissi a Tolone e Seyne-Sur-Mer. L'indagine è stata aperta per "offesa pubblica" lo scorso 20 luglio. L'artista dovrà comparire al commissariato di polizia il 29 luglio e rischia una multa fino a 12mila euro per ingiuria pubblica a danno del presidente della Repubblica. Le proteste contro il Green Pass in Francia sono state molto intense, ma nonostante questo l'obbligo di certificazione è stato esteso anche al trasporto pubblico.