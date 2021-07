Macron nella Polinesia Francese, corone di fiori al suo arrivo. VIDEO

Inghirlandato con fiori e conchiglie in segno di accoglienza da parte dei funzionari locali. Il presidente francese Emmanuel Macron prosegue il suo tour nella Polinesia francese con una visita all'isola di Manihi. Macron ha raggiunto l'isola per visitare il sito di un rifugio anti-tsunami in costruzione. Ai polinesiani ha detto che la Francia sta cofinanziando la costruzione di 17 rifugi nelle isole Tuamotu e Gambier. Il cambiamento climatico è una questione chiave nel tour di Macron. Ma sui social l'immagine che ha fatto il giro del mondo è stata proprio quella del presidente riempito di fiori (VIDEO IN ALTO).