Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio

La Cina ha registrato domenica 76 nuovi casi di Covid-19, il livello più alto da gennaio, di cui 36 importati e 40 per effetto di 'trasmissione domestica'. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani ( tutte le notizie in tempo reale ).

I numeri della Commissione

La Commissione ha precisato poi che nessun caso sospetto di morte dovuta al nuovo coronavirus è stato segnalato domenica, lasciando il totale dei decessi invariato a quota 4.636.

Nel complesso, i casi importati sono saliti a 7.246, di cui 6.654 chiusisi con le dimissioni ospedaliere e 592 ancora sotto trattamento medico. I casi confermati di Covid-19 sono cresciuti a 92.605, di cui 17 in condizioni considerate gravi, mentre le guarigioni sono salite a 87.228. Sono invece oltre 700 i pazienti in via di recupero. Quanto agli asintomatici, i nuovi casi sono stati 24: sono in 436 in totale, di cui 411 importati, a essere sotto osservazione medica.