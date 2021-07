Gran Bretagna, 321 km a piedi a 11 anni per sensibilizzare sul clima

La storia di Jude: “Spero di portare la petizione a 100.000 firme”

Jude, secondo quanto scrive la Bbc, è stato ispirato dal libro Dire Predictions, che secondo lui offriva soluzioni ai cambiamenti climatici, inclusa una tassa sul carbonio, e dalla petizione lanciata da “Zero Carbon”. "Spero di portare questa petizione a 100.000 firme in modo che possa essere discussa in Parlamento - ha detto il bambino - Farebbe riflettere le aziende sul fatto che costerà loro di più utilizzare combustibili fossili piuttosto che le rinnovabili". Jude ha poi raccontato di essersi ispirato a un amico dello zio che ha girato il mondo su una bici per sensibilizzare sullo stesso tema: "Ho anche letto di un ragazzo che è andato in bicicletta da Palermo in Inghilterra per cercare di sensibilizzare sui rifugiati". L’obiettivo di Jude è di percorrere 16 km ogni giorno per 21 giorni di ispirare altri giovani, mentre la madre dice di lui: “È un bambino piuttosto determinato”.