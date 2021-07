Ambiente, vertice a Londra su cambiamento climatico verso Cop26

La conferenza annuale dell’Onu sui cambiamenti climatici si terrà a Glasgow dal primo al 12 novembre 2021 e sarà preceduta dalla Pre-Cop26 che si svolgerà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre. Oggi e domani i ministri dell'ambiente e i rappresentanti di 51 Paesi si incontrano a Londra per discussioni cruciali per il successo della conferenza prevista in autunno Condividi:

Si intensificano gli appuntamenti verso Cop26, la conferenza annuale dell’Onu sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow dal primo al 12 novembre 2021. Oggi e domani i ministri dell'Ambiente e i rappresentanti di 51 Paesi si incontrano a Londra per discussioni cruciali per il successo della conferenza prevista in autunno. L’evento di Londra fa parte della ricca programmazione che porterà al Pre-Cop26 che si svolgerà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre. L’Italia infatti è insieme al Regno Unito Paese organizzatore della conferenza.

L’incontro di Londra leggi anche Verso la COP26, da oggi on line oltre 160 eventi di “All4Climate” Secondo un comunicato del Governo britannico, durante la due giorni si discuteranno "problemi chiave da risolvere al vertice". Parteciperanno, tra gli altri, Stati Uniti, Cina e India. Dopo quasi tre settimane di discussioni, i negoziatori internazionali sono rimasti senza progressi a metà giugno, rimanendo bloccati su questioni di finanziamento e trasparenza. In particolare ci sarebbero problemi per quanto riguarda il monitoraggio degli impegni per ridurre le emissioni di gas serra, il calendario di attuazione e i mercati del carbonio.