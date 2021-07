Un tram a forma di patatine fritte? L'opera di un artista in Belgio

L'iniziativa, in occasione della festa nazionale del 21 luglio, nasconde un'abile illusione creativa ed è opera dell'artista americano Ian Padgham

Viaggiare a bordo di un cartoccio di patatine fritte con tanto di forchetta. Un'idea che potrebbe piacere molto ai golosi appassionati delle patatine alla belga, da friggere nello strutto e salare in quantità. Peccato che l'originale tram che vedete sfrecciare per Bruxelles nel video qui sopra non esista nella realtà.

Un tram chiamato...

Si tratta di una simulazione video a opera dell'artista americano Ian Padgham, creata in occasione della festa nazionale del Belgio il 21 luglio. Una fortunata riedizione dei "tram alimentari" già disegnati per Bordeaux (un tram a forma di bottiglia di vino) e Parigi (a forma di baguette).