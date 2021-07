Maltempo in Germania: salgono a 81 le vittime, oltre 1.300 i dispersi

L’alluvione ha colpito in particolare la zona ovest del Paese, nelle regioni del Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Qui tanti corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni sono esondati liberando grandi masse di acqua che hanno invaso e distrutto tutto nelle vicinanze. Centinaia di persone disperse fanno temere un bilancio ancora più pesante. Merkel: "È una catastrofe, faremo ogni sforzo possibile". Ci sono vittime anche in Belgio Condividi:

Dopo due giorni di piogge ininterrotte il bollettino in Germania è catastrofico: le vittime sono salite a 81. Sono centinaia le persone che rimangono disperse facendo temere un bilancio ancora più pesante. L’alluvione ha colpito in particolare la zona ovest del Paese, nelle regioni del Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Qui tanti corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni sono esondati liberando grandi masse di pioggia che hanno invaso e distrutto tutto nelle vicinanze. L’acqua ha allagato gli scantinati e i primi piani degli edifici ma ha anche demolito decine di case. "È una tragedia", ha detto la cancelliera Angela Merkel. "Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe", ha insistito. "Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto ogni sforzo per ritrovare i dispersi", ha aggiunto.

Le vittime vedi anche Maltempo, piogge e inondazioni in Germania. FOTO Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della Renania-Palatinato hanno annunciato che sono in quell'area i morti sono aumentati a 50, contro i 28 del giorno prima. Tra le vittime della regione ci sono anche 9 nove persone con disabilità: non si è riusciti a portarli in sicurezza in tempo, nelle operazioni di salvataggio avvenute in un istituto dove il flusso dell'acqua ha fatto irruzione. Nel Nordreno-Vestfalia le vittime sono circa 30 e 57 i feriti. Centinaia i dispersi nel Paese. Vittime anche in Belgio Sale anche il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni in Belgio. I morti sono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse. Oltre 20.000 persone sono senza corrente elettrica. La maggior numero di vittime è stato segnalato nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel timore dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche.

Ad Ahrweiler 1.300 dispersi vedi anche Maltempo in Germania, oltre 80 morti e centinaia i dispersi. VIDEO Tornando in Germania, nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, a sud di Bonn, risultano disperse oltre 1.300 persone. Lo ha confermato una portavoce dell'amministrazione locale, che però ha precisato: "La rete di telefonia mobile è in tilt, molte persone non riescono a raggiungere i propri parenti". La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime, ma che per ora non si forniscono altri bilanci.