Il movimento #FreeBritney approda a Capitol Hill

"Se questo succede a Britney Spears, quante altre donne soffriranno in silenzio?"

approfondimento

Accolta la richiesta della popstar di scegliere il proprio avvocato

Il caso Spears, giorni fa, aveva attirato l'attenzione dell'organizzazione libertaria American Civil Liberties Union: non tanto per il destino di una popolare popstar, quanto per le implicazioni di un istituto legale usato di solito per vigilare sulle finanze di persone molto anziane o gravemente malate di mente ma che offre il fianco ad abusi come quello, denunciato da Britney nell'udienza del 23 giugno, della contraccezione forzata. "E' una pazzia costringere, con la scusa di proteggerla, una donna a sterilizzare se stessa", ha detto la deputata Gop della North Carolina Nancy Mace: "Se questo succede a Britney Spears, quante altre donne soffriranno in silenzio?"