Canada, trovate in alcune scuole altre 160 tombe senza nome di nativi

Altre 160 tombe senza un nome sono state scoperte in quelle che una volta erano 'scuole residenziali' (collegi per gli indigeni canadesi) nella Colombia Britannica. Lo ha reso noto la tribu' Penelakut. In particolare le tombe sono state scoperte sul suolo che in passato ospitava la Kuper Island Residential School, conosciuta come la Alcatraz del Canada. Secondo alcuni sopravvissuti, alcuni bambini morirono dopo aver tentato la fuga via mare per sfuggire agli abusi della scuola.