Brasile, ostruzione intestinale per Bolsonaro: ricoverato d'urgenza

Ostruzione intestinale per il presidente del Brasile Jair Bolsonaro: sarà trasferito a San Paolo, dove i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza. Lo fa sapere in una nota il Segretariato per la comunicazione della Presidenza della Repubblica brasiliana.