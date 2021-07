Usa Weekly News, Biden (ri)parla con Putin, Trump attacca Twitter e FB

4/20 ©Getty

Open the Country! Pressing dell’industria americana su Joe Biden perché tolga le restrizioni sui viaggi internazionali imposte per il coronavirus. Una coalizione di 24 associazioni di categoria guidata dalla Us Travel Association e che rappresenta compagnie aeree, casinò, hotel, aeroporti, chiede di riaprire ai viaggi dal prossimo 15 luglio. “Abbiamo la capacità e gli strumenti riaprire in sicurezza i viaggi internazionali ai passeggeri non essenziali”, dichiarano in una nota avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero perdere 1,1 milioni di posti di lavoro