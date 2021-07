Danimarca, ecco il castello di sabbia più alto del mondo. VIDEO

Misura 21,16 metri il castello di sabbia più alto del mondo. Costruito nel nord della Danimarca, nella città di Blokhus, è 3,5 metri più alto dell'ultimo Guinness dei primati, raggiunto in Germania nel 2019 con 17,66 metri. Il castello è a forma di piramide e attorno ad esso è stata realizzata un’impalcatura in legno, per consentire agli artisti al lavoro di scolpire le incredibili figure nella sabbia. Per costruirlo sono state utilizzate 4.860 tonnellate di sabbia danese con circa il 10% di argilla, aggiunta per rendere la struttura più robusta. Un ulteriore strato di colla è stato applicato per garantire che il castello resista anche durante l’inverno.