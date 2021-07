Covid, Giappone proroga stato emergenza: limitazioni a Olimpiadi

L'estensione al 22 agosto include anche il periodo delle Olimpiadi. Ci saranno limiti per il numero di spettatori per gli eventi dei Giochi, oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e restrizioni alla vendita di alcol

Limitazioni in vista per le Olimpiadi di Tokyo. Il Giappone si appresta infatti ad estendere lo stato di emergenza per il Covid-19, già in vigore, anche nella capitale Tokyo e in tre prefetture vicine, fino alla data del 22 agosto, data che include quindi anche il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici.