Covid-19: la Grecia sfiora i 1.800 nuovi casi in 24 ore

Forte crescita dei casi di Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA, GRAFICI E MAPPE) in Grecia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.797. Ad annunciarlo è l'Autorità sanitaria nazionale Eody. In terapia intensiva, ci sono al momento 168 pazienti, mentre in un giorno i morti sono stati 8. Le autorità elleniche segnalano una tendenza all'aumento dei contagi dallo scorso 29 giugno. Il presidente dell'Eody Panagiotis Arkoumaneas, citato dalla tv Skai, ha sottolineato però che non c'è finora un aumento dei ricoveri. L'età media dei contagiati è ora di 27 anni, ha spiegato, mentre la metà dei nuovi casi riguarda persone con meno di 30 anni. I contagi provengono da assembramenti che si verificano in locali ed altri luoghi di ritrovo notturno.