Mattarella, oggi l'incontro con Macron a Parigi

La visita, la prima del capo dello Stato dopo la pandemia, segna anche formalmente il superamento delle tensioni diplomatiche del 2019. Il presidente sarà ricevuto all'Eliseo e poi pronuncerà un discorso alla Sorbona

Sergio Mattarella è arrivato a Parigi per una visita di Stato di tre giorni che segna anche formalmente il superamento delle tensioni diplomatiche del 2019 e il rafforzamento dell’asse tra Italia e Francia. Si tratta della prima visita all'estero di Mattarella dopo la pandemia. Al suo arrivo, ieri, il primo appuntamento per Mattarella è stato al museo della ceramica di Sèvres, alle porte di Parigi, poi il rientro nell'hotel del centro di Parigi dove il capo dello Stato ha incontrato lo stilista Giorgio Armani. La visita entra nel vivo oggi in mattinata quando Mattarella sarà ricevuto all'Eliseo, e proseguirà nel pomeriggio quando il presidente pronuncerà un discorso alla Sorbona.

Il programma della giornata di Mattarella a Parigi leggi anche Dai migranti ai gilet gialli, tutte le tensioni tra Italia e Francia La giornata di martedì inizia con una visita all’Unesco, in risposta all’invito formalizzato dalla direttrice Generale, Audrey Azoulay, durante l'incontro al Quirinale nel giugno scorso. Subito dopo la visita all’Arc de Triomphe, con la cerimonia di deposizione di una corona di fiori al Monumento del Milite Ignoto. La mattinata prosegue con i colloqui all’Hôtel de Ville con il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo e all’Hôtel de Matignon con il primo ministro, Jean Castex, mentre nel pomeriggio ci sarà l’incontro con il presidente del Senato, Gérard Larcher. La ripartenza per Roma è prevista in serata.