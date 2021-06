Usa Weekly News, dal “pride month” al ritorno, live, di Trump in Ohio

13/22 ©Getty

MAGA Rally is back! – Donald Trump è ufficialmente tornato, con i suoi MAGA (Make America Great Again) rally. Like he never left. A Wellington, in Ohio, per il primo incontro dal vivo post-presidenziale, non c’è nessun posto libero. I suoi sostenitori, che lo vogliono alla Casa Bianca per un altro mandato, lo aspettano per ore sotto il sole. Il ritorno di The Donald non li delude: l’ex Presidente dice ai suoi supporters che “ci riprenderemo Camera e Senato e vinceremo le midterm elections nel 2022 e le presidenziali del 2024”