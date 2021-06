Giappone lancia la sfida dei 4 giorni di lavoro a settimana

Cosa prevede il progetto

La novità è stata inserita nelle linee guida del Piano economico annuale e punta sia a migliorare il tasso di produttività fornendo l'opportunità ai dipendenti di aggiornare le proprie competenze professionali, sia a garantire maggior tempo libero per le responsabilità familiari, in una società che si confronta anche con il crollo delle nascite.

Pochi giorni di ferie

In base a un'indagine dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), pur lavorando in media meno ore di nazioni come l'Italia, l'Australia e il Canada, i dipendenti giapponesi utilizzano un minor numero di giorni vacanze durante l'anno, con un livello di flessibilità aziendale e di efficienza che rimane molto più basso. Il governo ha allo studio un sistema in cui sarà il lavoratore a decidere il piano che più è conforme alle sue aspettative, rispetto alle esigenze dell'azienda. Se approvato entro fine mese, i costi sociali del piano si rifletteranno sul budget del prossimo anno fiscale, consentendo ai datori di lavoro di introdurre l'opzione della settimana di 4 giorni lavorativi.