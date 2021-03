La Spagna testerà la settimana lavorativa di 4 giorni

Il Governo di Madrid ha approvato la proposta del partito di sinistra Mas Paìs di ridurre a 32 ore la settimana lavorativa per consentire ai lavoratori di trascorrere meno tempo in ufficio a parità di retribuzione

Il progetto

approfondimento

Microsoft, lavorare 4 giorni a settimana aumenta la produttività

Iñigo Errejón del partito di sinistra Más País (promotore del progetto) ha annunciato su Twitter che si tratta di una proposta epocale. Presentata dai suoi sostenitori come un mezzo per aumentare la produttività, migliorare la salute mentale dei lavoratori e combattere il cambiamento climatico, la proposta ha assunto un nuovo significato poiché proprio il Covid-19 acuisce le questioni relative al benessere, allo stress e all’equilibrio tra lavoro e vita privata. Errejón ha aggiunto che la “Spagna è uno dei paesi in cui si lavorano più ore al giorno in Europa ma allo stesso tempo non è tra i paesi più produttivi”. La conclusione alla quale è giunto è che la produttività non sia direttamente proporzionale alle ore lavorate.