Elezioni regionali Francia, exit poll: il partito di Le Pen non sfonda

La maggior parte dei transalpini diserta le urne. La destra e il blocco di sinistra sono testa a testa, il Rassemblement National non andrebbe oltre il 19%, quasi dieci punti in meno della destra gollista dei Républicains. Attorno al 10% La République en Marche di Emmanuel Macron, presente nella maggior parte dei casi con alleanze. Il ministro dell'Interno Darmanin: "Livello dell'astensione preoccupante" Condividi:

Il partito di estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National, è in crescita ma non sfonda alle regionali francesi. A livello nazionale, secondo gli exit poll, la destra e il blocco di sinistra sono testa a testa. Secondo Le Figaro, il Rn non andrebbe oltre il 19%, quasi dieci punti in meno della destra gollista dei Républicains. Attorno al 10% La République en Marche di Emmanuel Macron, presente nella maggior parte dei casi con alleanze.

Crollo dell'affluenza Le elezioni regionali transalpine, test in vista delle presidenziali del prossimo anno, sono state caratterizzate da un crollo dell'affluenza. Alle 17 aveva votato soltanto il 26,72% degli aventi diritto, facendo sprofondare di 16 punti quello che era stato, nel 2015, un dato già negativo alla stessa ora, il 43,01%. Il record negativo fu, nel 2010, del 39,29% alle 17. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, su Twitter ha scritto che "il livello dell'astensione è particolarmente preoccupante".

Bene i Républicains, male il partito di Macron leggi anche Francia, regionali: Macron alla prova, tra astensionismo e Le Pen I candidati esponenti di Les Républicains (Lr) o di coalizioni di centrodestra che includono i gollisti sono in vantaggio in sette regioni francesi su 13, secondo i dati provvisori comunicati dai principali istituti transalpini. Candidati di sinistra, socialisti o ecologisti, sono in vantaggio in altre cinque regioni, mentre in Corsica sono in testa gli autonomisti. Pessima performance de La République En Marche, che rischia di restare fuori da alcuni parlamenti regionali e conferma il suo scarso radicamento sul territorio.

La situazione nella maxi-regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Il Rassemblement National, al contrario di quanto sostenevano tutti i sondaggi, non è in testa nella maxi regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il transfuga dei Républicains, Thierry Mariani, è secondo dietro al presidente della regione uscente, Renaud Muselier (Républicains), che ha avuto il sostegno del partito della maggioranza di governo, La République en Marche.

Confermata Pécresse (Républicains) nella regione di Parigi Valérie Pécresse, presidente uscente di destra (Républicains) dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, è largamente in testa al primo turno delle regionali con il 36,4% dei voti, secondo le prime stime. Staccatissimo il giovane leader dell'estrema destra, Jordan Bardella, con il 13%.

Le Pen: "I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una riscossa" "I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una riscossa" per il secondo turno: lo ha dichiarato Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, i cui risultati sono stati inferiori rispetto alle aspettative. Le Pen ha invitato i propri elettori a "non lasciarsi influenzare dai risultati del primo turno e a mobilitarsi per agguantare la vittoria di cui la Francia ha bisogno".

Leader sinistra radicale chiede commissione d'inchiesta Il leader della sinistra radicale de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha invece chiesto "una commissione d'inchiesta sulle condizioni in cui si è svolta la consultazione". "E' ora di interrogarsi pubblicamente sulle cause delle tante cose che non hanno funzionato - ha detto Mélenchon - l'ufficio dell'Assemblea nazionale avrà materia per varare una commissione d'inchiesta sulle condizioni in cui si è votato". Fra i problemi registrati, seggi chiusi e aperture in ritardo per mancanza di scrutatori a Marsiglia e nel sud, schede mancanti vicino a Maubeuge, nel nord.