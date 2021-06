Il voto per il rinnovo del Parlamento è stato indetto dal premier Nikol Pashinyan per cercare di mettere fine alla crisi politica. Il primo ministro, salito a capo del governo nel 2018 grazie a una rivoluzione pacifica, ha perso consensi dopo la sconfitta militare di Yerevan contro l'Azerbaigian nei sanguinosi combattimenti dello scorso autunno tra armeni e azeri nel Nagorno-Karabakh. Gli esperti prevedono un testa a testa con lo sfidante Robert Kocharyan, ex presidente Condividi:

In Armenia seggi aperti per le elezioni legislative anticipate. Il voto per il rinnovo del Parlamento è stato indetto dal premier Nikol Pashinyan per cercare di mettere fine alla crisi politica. L'ex giornalista, salito a capo del governo nel 2018 grazie a una rivoluzione pacifica contro le vecchie élite definite corrotte, affronta il suo principale rivale, l'ex presidente Robert Kocharyan, che accusa il suo avversario politico di incompetenza e a cui si contrappone come leader esperto.

Le elezioni a pochi mesi dagli scontri nel Nagorno-Karabakh leggi anche Nagorno-Karabakh, firmato accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian Non sono elezioni semplici per il primo ministro Pashinyan e si preannuncia un testa a testa. Dopo la sconfitta militare di Yerevan contro l'Azerbaigian nei sanguinosi combattimenti dello scorso autunno tra armeni e azeri nel Nagorno-Karabakh, infatti, in Armenia si sono registrate proteste per chiedere le dimissioni del capo del governo. Le elezioni arrivano a circa sette mesi dall’accordo di cessate il fuoco, mediato dalla Russia, siglato a novembre tra Armenia e Azerbaigian dopo sei settimane di cruenti scontri nel Nagorno-Karabakh (durante i quali hanno perso la vita migliaia di persone). In base all'intesa, l'Azerbaigian ha mantenuto i territori conquistati e l'Armenia gli ha ceduto anche altre zone del Nagorno-Karabakh e dei territori limitrofi. Sempre sulla base dell'accordo, la Russia ha inviato circa 2mila soldati nel Nagorno-Karabakh per garantire il rispetto della tregua. L'Armenia ha quindi dovuto cedere un territorio sotto il suo controllo per circa trent'anni: una decisione che ha suscitato grandi proteste e richieste di dimissioni di Pashinyan. Di fronte a questa mobilitazione, ma anche a causa di un conflitto con lo stato maggiore, il premier ha deciso di indire elezioni legislative anticipate.

La sfida tra Pashinyan e Kocharyan Le elezioni nel piccolo Paese del Caucaso sono viste dagli analisti come un testa a testa tra l'Alleanza Armenia dell'ex presidente Robert Kocharyan e il partito Contratto Civile di Pashinyan, la cui popolarità - appunto - si è ridotta dopo i combattimenti nel Nagorno-Karabakh. Un recente sondaggio del gruppo Mpg, affiliato alla Gallup international association, mostra l'alleanza di Kocharyan in leggero vantaggio con il 28,7% delle intenzioni di voto e il partito di Pashinyan appena indietro, al 25,2%.