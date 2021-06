Vertice Biden-Putin: toni distesi ma problemi ancora aperti

Il cambio di tono non tocca la sostanza dei problemi. Ma uno stretto canale di dialogo si è aperto, e ora in America il timore è che la Russia possa trascinare le chiacchiere all'infinito. "Siamo più vicini adesso", ha detto Putin. Ma Washigton e Mosca, in realtà, sono solo un po' meno lontani. L'analisi di Federico Leoni

Il tono è cambiato, la sostanza molto meno. Ma in una relazione avara di soddisfazioni è già un passo avanti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dice che c'è bisogno di basilari regole comuni. "Non sono contro la Russia", spiega, "e un'altra Guerra Fredda non sarebbe nell'interesse di nessuno". Spiragli. Aperti però su quegli argomenti che già alla vigilia sembravano meno sensibili: il controllo degli armamenti nucleari, il ritorno degli ambasciatori nelle rispettive sedi, lo scambio dei detenuti.

Cambia il tono, non la sostanza

Mosca non ha nulla a che fare con gli attacchi hacker in America, dice Putin, che evita addirittura di nominare Navalny e ripete che a violare i diritti umani è soprattutto Washington. Biden ribadisce che non tollererà ingerenze nella sovranità americana, afferma che il rispetto per i diritti umani è nel DNA degli Stati Uniti e che il sostegno all'Ucraina è incrollabile. Il cambio di tono, dunque, non tocca la sostanza dei problemi, ma uno stretto canale di dialogo si è aperto, e ora in America il timore è che la Russia possa trascinare le chiacchiere all'infinito. "Siamo più vicini adesso", ha detto Putin. Ma Washigton e Mosca, in realtà, sono solo un po' meno lontani.