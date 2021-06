Australia, invasione di ragni e ragnatele nello Stato di Victoria

Dopo che la regione è stata colpita da una pesante alluvione i piccoli animali cercano rifugio su alberi e arbusti creando enormi tele, nella speranza che il vento li prenda e li porti in regioni più sicure

Lo stato di Victoria, in Australia , è invaso da ragni e ragnatele dopo che la regione è stata colpita da una pesante alluvione. I piccoli animali, infatti, di fronte a condizioni avverse fuggono per cercare posti migliori.

Affidarsi al vento

approfondimento

Questo tipo di ragno, spiegano gli esperti, abitualmente vive al suolo. In casi di emergenza, però, cerca rifugio su alberi e arbusti e crea queste enormi tele, nella speranza che il vento lo prenda e lo porti in regioni più sicure. Un fenomeno noto come "ballooning".