Continua l'invasione di topi in Australia, una vera e propria piaga che è costata già oltre un miliardo di dollari australiani. In questo video si vedono i topi fuggire da un sacco pieno di grano che viene aperto. L'invasione dei roditori interessa un'area lunga oltre mille chilometri sulla costa orientale dell'Australia.

Credit: @vantasticaus via Storyful