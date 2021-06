Vaticano, Papa Francesco respinge le dimissioni del cardinale Marx

Il pontefice non ha accettato le dimissioni presentate dal cardinale di Monaco Reinhard Marx. Le motivazioni in una lettera del pontefice scritta stamane

Papa Francesco ha respinto le dimissioni presentate dal cardinale di Monaco Reinhard Marx. "Questa è la mia risposta, caro fratello - gli ha scritto stamane in una lettera il pontefice - Continua come tu proponi ma come Arcivescovo di Monaco e Frisinga. E se sei tentato di pensare che, nel confermare la tua missione e nel non accettare la tua rinuncia, questo Vescovo di Roma (tuo fratello che ti ama) non ti capisca, pensa quello che ha provato Pietro davanti al Signore quando, a suo modo, gli presentò la sua rinuncia: 'Stammi lontano che sono un peccatore', e ascolta la risposta: 'Pasci le mie pecore'. Con affetto fraterno".