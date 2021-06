Cardinale Marx presenta dimissioni al Papa: "Chiesa a un punto morto"

In una lettera a Bergoglio, scrive che la Chiesa è arrivata "a un punto morto", ma che può "diventare anche un punto di svolta". In un’altra nota, aggiunge: “Con le dimissioni vorrei chiarire che sono disposto ad assumermi responsabilità non solo per gli errori che posso aver commesso, ma per la Chiesa come istituzione che ho contribuito a plasmare negli ultimi decenni”. Ancora: “Il cuore della questione è assumere una corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali commessi da responsabili della Chiesa” Condividi:

Il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha presentato al Papa le sue dimissioni. La conferma è arrivata dall'arcidiocesi di Monaco. Nella lettera indirizzata al Pontefice, il cardinale Marx scrive che la Chiesa cattolica è arrivata "a un punto morto", ma che questo può "diventare anche un punto di svolta". La lettera è datata 21 maggio. L'arcivescovo, in un’altra nota, ha oggi dichiarato che il Pontefice gli ha detto che la missiva "può essere pubblicata" e che deve continuare a svolgere il suo "servizio come vescovo fino alla sua decisione". "Nei mesi passati – scrive Marx nel comunicato – ho pensato ripetutamente alle mie dimissioni, ho fatto un'introspezione e ho cercato di prendere la decisione giusta nella preghiera e nel dialogo spirituale. Con le mie dimissioni vorrei chiarire che sono disposto ad assumermi personalmente responsabilità non solo per gli errori che posso aver commesso, ma per la Chiesa come istituzione che ho contribuito a formare e plasmare negli ultimi decenni". "Il cuore della questione – spiega ancora Marx – è assumere una corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali commessi da responsabili della Chiesa nei decenni passati". Marx è uno degli esponenti più noti della chiesa tedesca, di cui è stato alla guida come presidente della conferenza episcopale fino al 2020.

Marx: “Assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell'abuso sessuale” Nella lettera indirizzata a Bergoglio, l'ex presidente della Conferenza episcopale tedesca osserva: "Indubbiamente la Chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi". Sottolinea, però, come la crisi sia stata "causata anche dal nostro personale fallimento, per colpa nostra", e che il "punto morto" in cui sembra sia giunta la Chiesa possa "diventare anche un punto di svolta". Secondo l'arcivescovo, "si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell'abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni - scrive - mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e sistematico. Le polemiche e discussioni più recenti hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la co-colpa dell'Istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all'abuso sessuale".

“Non è sufficiente reagire soltanto quando si individuano i singoli responsabili” Due, continua il cardinale, sono gli "elementi" che non si possono perdere di vista: "Errori personali e fallimento istituzionale, che richiedono cambiamenti e una riforma della Chiesa". Marx indica "un punto di svolta per uscire da questa crisi" che può essere "unicamente quella della 'via sinodale', una via che davvero permette il 'discernimento degli spiriti'". Poi continua: “Avverto con dolore quanto sia scemata la stima nei confronti dei vescovi nella percezione ecclesiastica e secolare, anzi, probabilmente essa ha raggiunto il suo punto più basso". Per Marx, quindi, "non è sufficiente reagire soltanto nel momento in cui si riesce a individuare, sulla base degli atti, chi sono i singoli responsabili e quali i loro errori e omissioni. Si tratta, invece, di chiarire che noi in quanto vescovi vediamo la Chiesa come un suo insieme". Inoltre, "non è possibile relegare le rimostranze semplicemente al passato e ai funzionari di allora e in tal modo seppellirle”.