Elezioni in Perù, scrutinio presidenziali al 97%: Castillo in testa

In Perù non si è ancora concluso lo scrutinio delle schede elettorali per il ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica, a cui partecipavano l’attivista di sinistra Pedro Castillo e la populista di destra Keiko Fujimori.

97% di schede scrutinate

Con il 97% delle schede scrutinate, i due candidati sono separati da poche decine di migliaia di voti. Castillo inizialmente in svantaggio ha recuperato grazie allo scrutinio delle schede delle aree rurali dove beneficia di un maggiore sostegno. Fujimori invece potrebbe avvantaggiarsi dei voti degli elettori residenti all’estero ma ha denunciato presunte irregolarità senza però riuscire a fornire alcuna prova. Di fatto i voti delle campagne e delle zone remote della foresta amazzonica si legano alle origini del candidato di sinistra. "C'è una chiara intenzione di sabotare la volontà del popolo", ha detto la Fujimori durante una conferenza stampa, con foto e video a sostegno, inclusa l'immagine dei risultati in un piccolo villaggio che ha dato il suo avversario vittorioso per 187 voti a zero. La missione di osservazione dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) dal canto suo non ha individuato incidenti di rilievo. "Il conteggio delle schede – ha affermato - è avvenuto secondo le procedure ufficiali".