Incidente treni Pakistan, bilancio sale a 36 morti. Circa 60 i feriti

Sale a 36 il numero dei morti in un incidente fra treni avvenuto oggi in Pakistan: lo ha reso noto la polizia, sottolineando che i feriti sono circa 60 e che tra i morti ci sono anche donne e bambini. Un portavoce delle ferrovie nazionali ha sottolineato che un numero imprecisato di passeggeri sono ancora intrappolati nelle carrozze. Il portavoce ha precisato che un intercity ha investito un treno espresso che era deragliato in precedenza. Al momento non è chiara la causa del deragliamento. L'incidente è avvenuto vicino a Daharki, nella provincia di Sindh.